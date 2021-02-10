وضع اسم فاروق الفيشاوي على منزله ضمن مبارة عاش هنا

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أعلنت نادية الكامل زوجة الفنان فاروق الفيشاوي عن وضع اسم الفنان فاروق الفيشاوي على منزله بالدقي وذلك ضمن مبادرة عاش هنا.



وكتبت "الكامل" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائله: " زوجي الحبيب جيرانه فعلوا هذا له، تقديرا لعيشه هناك".



يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي، توفى عن عالمنا في 25 يوليو عام 2019، وذلك عقب صراع مع مرض السرطان وعن عمر ناهز الـ67 عاما.



