مدير المشروعات بـ«كنوز»: نصدر الرخام إلى أمريكا ولندن وهولندا.. والسعودية الأعلى

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قال عمر مختار، مدير إدارة المشروعات الخارجية لمدينة كنوز، إن معظم المسؤولين في أكبر مدينة لإنتاج الرخام والجرانيت «كنوز» بالجلالة، من الشباب فيما يتم استقطاب العاملين من الداخل والخارج.



وأضاف عمر خلال لقائه الإعلامية عزة مصطفى ضمن حلقة خاصة لبرنامج «صالة التحرير» من مدينة الجلالة على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، هدفنا أن تحلم.. وعلى الجلالة أن تنفذ.



وأشار إلى أن الجلالة كانت في بادئ الأمر تصدر الرخام والجرانيت عن طريق مصدرين، قبل أن يتم اكتساب خبرة ويزداد الطلب العالمي على المنتج المصري، لافتا إلى أن المدينة لديها مكاتب للتصدير في عدة دول أبرزها دبي والسعودية، فضلا عن موزع معتمد في الولايات المتحدة.



وأضاف أنه يتم تصدير الرخام والجرانيت إلى عدة دول أبرزها السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة، ولندن، وهولندا، وليبيا، مشيرا إلى أن أكثر عمليات تصدير كانت في السعودية بواقع 5000 كونتر.



ولفت إلى مدينة كنوز شاركت بمنتجاتها في معرضي ديرونا بإيطاليا ودبي قبل الجائحة، مؤكدا أنه بحلول 30 يونيو المقبل سيعود التصدير مرة أخرى بعد توقفه بسبب الجائحة.

