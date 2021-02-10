"العسومي": الاعتداء على مطار أبها الدولي عمل إرهابي خسيس

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
دعاء جمال

أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الاعتداء الإرهابي الذي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021م، والذي أسفر عن تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه.

 

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا الاعتداء الإرهابي الخسيس، الذي جاء بعد وقت قليل من إعلان تحالف دعم الشرعية تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الإرهابية تجاه المملكة العربية السعودية، يؤكد الطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيا، وارتكابها جرائم حرب بسبب استهدافها الدائم للمدنيين، وتهديدها آلاف المسافرين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة ممن يستخدمون مطار أبها الدولي.

 

وطالب رئيس البرلمان العربي بتحرك عاجل وفوري للمجتمع الدولي لمحاسبة هذه الميليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الداعم والممول لها، عن الجرائم التي تقوم بها وانتهاكاها الدائم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 

وجدد "العسومي" تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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