برلماني: زيادة إستثمارات الصحة بنسبة 100% يؤكد إهتمام الدولة بالمواطنين

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن زيادة الاستثمارات الموجهة للصحة بنسبة 100% يؤكد أن الدولة احتشدت بكل طاقاتها للارتقاء بالرعاية الصحية والتصدي لفيروس كورونا، وتنفيذ المبادرات الرئاسية المتعددة للقضاء على الأمراض المزمنة والوبائية.

وأشار "القطامي" في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، الى أن الحكومة عمدت إعادة ترتيب الأولويات للاستثمارات العامة وبما يتماشى مع تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، قائلًا: برنامج الحكومة "مصر تنطلق" يركز بشكل كبير على الاهتمام بالرعاية الصحية لملايين المواطنين المصريين، والعمل على تخطي جائحة فيروس كورونا بكافة السبل، وتقليل مُعدل الإصابات والوفيات بها وتوفير ميزانية كبيرة لشراء اللقاحات التي ظهرت للتصدي للوباء.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن اهتمام الدولة بصحة المواطنين، وعلى مدى الفترة الماضية كانت له مجالات عدة منها مواصلة المبادرات الرئاسية لتعزيز صحة المرأة والطفل والتصدي للأمراض الوبائية مثل فيروس سى، وفق مبادرة 100 مليون صحة

وتابع عضو مجلس النواب، إن زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة وزيادة ميزانياتها إشارة واضحة إلى أن الصحة أولوية أولى في برنامج الاصلاح الذي يتبناه الرئيس السيسي، وأن هناك جهودا متواصلة للقضاء على الأمراض المزمنة وتوفير تأمين صحي شامل وغيرها من أوجه الرعاية الصحية.

وزيرة التخطيط أمام النواب: زيادة الاستثمارات الموجهة للصحة بنسبة 100%

وكانت قد استعرضت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، جهود ترشيد الإنفاق، مشيرة إلى أن الوزراة عملت على إعادة ترتيب الأولويات للاستثمارات العامة بما يتماشى مع تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، وزيادة الاستثمارات الموجهة لوزارة الصحة بنسبة 100% مقارنة بعام 192020، الإسراع من معدلات تنفيذ المبادرات الرئاسية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قبل أمس الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020).

وأشارت وزيرة التخطيط، فى كلمتها إلى بناء قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة ضمت 6 مليون عامل، فضلا عن صرف المنحة الرئاسية لـ2.2 مليون مواطن بتكلفة 4.5 مليار جنيه بالتعاون مع الوزارات الشريكة.

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