ضبط كميات كبيرة من السجائر الصينية المغشوشة بحي عين شمس

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
قاد اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي عين شمس، بالتعاون مع شرطة المرافق وقسم عين شمس وبعض من قيادات الحي، حملة مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع مرة أخرى.

ونجحت أجهزة حى عين شمس، فى ضبط كميات كبيرة من السجائر الصينى المهربة بالأكشاك المخالفة، حيث تم مصادرة المضبوطات، لخطورتها على صحة المواطنين.

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