تأجيل مباراة بنها والعبور لأجل غير مسمى

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قرر رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث المجموعة السادسة منطقة القاهرة تأجيل مباراة بنها والعبور الى أجل غير مسمى وذلك لمشاركة العبور فى دور ٣٢ امام نادى بيراميدز ببطولة كأس مصر .



وكان من المقرر إقامة مباراة بنها والعبور بدورى القسم الثالث يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/٢/١٩ قبل ان يتم تأجيلها بشكل رسمى .



جدير بالذكر ان نادى بنها يحتل المركز الثالث برصيد ٢٤ نقطة بينما يحتل العبور مركز السادس برصيد ١٩ نقطة فى جدول ترتيب المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية .