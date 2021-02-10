تأجيل مباراة بنها والعبور لأجل غير مسمى

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
محمد عوني

قرر رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث المجموعة السادسة منطقة القاهرة تأجيل مباراة بنها والعبور الى أجل غير مسمى وذلك لمشاركة العبور فى دور ٣٢ امام نادى بيراميدز ببطولة كأس مصر .

وكان من المقرر إقامة مباراة بنها والعبور بدورى القسم الثالث يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/٢/١٩ قبل ان يتم تأجيلها بشكل رسمى .

جدير بالذكر ان نادى بنها يحتل المركز الثالث برصيد ٢٤ نقطة بينما يحتل العبور مركز السادس برصيد ١٩ نقطة فى جدول ترتيب المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية .

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