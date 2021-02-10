"البلاتين" يسجل أعلى سعر في 6 سنوات

سجل سعر البلاتين أعلى مستوي في 6 سنوات خلال تداولات اليوم الأربعاء، مع توقعات تشديد المعروض، وارتفاع الطلب.









ويستخدم المعدن الأبيض بشكل أساسي في المحولات المحفزة لخفض التلوث في صناعة السيارات، حيث يتنافس مع البلاديوم، لكن ارتفاع سعر الأخير يدعم تزايد الطلب على البلاتين في هذا المجال.





وقالت شركة "جونسون ماثي" لصناعة المحفزات التلقائية إنها تتوقع زيادة حصة البلاتين من الطلب المحفز هذا العام بعد انخفاض دام 15 عامًا، مشيرةً إلى أن الارتفاع سيكون مدفوعاً في الغالب بارتفاع الطلب من السيارات الصينية، بحسب وكالة "بلومبرج".





وتحسنت توقعات أسعار المعدن بشكل كبير من خلال تعطل الإنتاج في مصفاة رئيسية في جنوب إفريقيا، والتي من المحتمل أن تبقي السوق في حالة عجز هذا العام، وفقًا للمجلس العالمي للاستثمار في البلاتين.





وبحلول الساعة 3:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري لمعدن البلاتين بنحو 3.8 بالمائة إلى 1226.7 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، صعد سعر التسليم الفوري للبلاديوم بنحو 1.9 بالمائة على 2375 دولار للأوقية.