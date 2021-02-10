رسميا.. أودي تعلن إطلاق سيارتها الجديدة "E-tron GT"

أعلنت أودي الألمانية الكشف عن سيارتها الجديدة الإنتاجية "E-tron GT".





تأتي السيارة على قاعدة عجلات من مجموعة فولكس واجن، في الواقع هناك الكثير من الأشياء المشتركة مع بورش تايكان الكهربائية، مع ذلك ستتميز أودي E-tron GT بديناميكية القيادة الخاصة بها إضافة لبرمجيات أودي المتطورة، وستوفر أودي فئة كواترو الأساسية من السيارة إلى جانب فئة RS كواحدة من أقوى سيارات أودي الإنتاجية الحديثة.





تحمل السيارة تصميم مميز عن بقية سيارات أودي مع إطار بارز حول الشبك الأمامي، كما تتميز بإضافات أيروديناميكية نشطة، أما التصميم الداخلي فقد جاء رياضياً وفاخراً لأربع ركاب، تحمل السيارة نظام ترفيهي يدعم الهواتف الذكية ووفرت وضعيات قيادة مناسبة لجميع الظروف.





كما ستحمل E-tron GT كواترو محركين كهربائيين، واحد لكل محور، وستنتج 476 حصان و630 نيوتن-متر. أما RS E-tron GT فستنتج 598 حصان و830 نيوتن-متر، وستحمل جميع الفئات ناقل حركة من سرعتين وستدعم نظام شحن 800 فولت وستوفر مدى كهربائي يصل لـ488 كيلومتر.



