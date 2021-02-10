مدرب بايرن ميونيخ: مواجهة تيجريس ستكون صعبة للغاية

أكد هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، إن مواجهة تيجريس المكسيكي في نهائي كأس العالم للأندية ستكون صعبة.





وقال فليك: "شاهدت نصف النهائي وانبهرت من طريقة لعب الفريق. إنه متميز هجوميا من على طرفي الملعب. ستكون مواجهة صعبة".





ولم يلمح المدرب إلى التشكيل الذي سيخوض به المباراة، لكنه أوضح أن لاعبه جيروم بواتينج لن يشارك بسبب اضطراره العودة إلى ميونيخ لأسباب شخصية.





وقال فليك "سأتحدث مع اللاعبين وسأصل لأفضل حل. ليس لدي سبب يدفعني للكشف عن كل شيء الآن".





واعتبر المدرب أن أهم شيء في مباراة الغد هو اللعب جيدًا منذ البداية واستغلال الفرص المتاحة.





وأضاف المدرب "علينا أن ننتبه. تيجريس يبني اللعب جيدا وفريق سريع على طرفي الملعب ويمتلك لاعبين في خط الوسط قادرين على هز الشباك".





وأردف فليك "يرتبط الأمر دائما بالضغط على الخصم واستغلال استحواذنا على الكرة، وهو ما فعلناه في نصف النهائي. أثق في فريقي. نحن مستعدون".



