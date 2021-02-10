صلاح عبد الله عن عمرو يوسف: "هو اللي علمني الفيس"

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
مي مرسي
كشف الفنان صلاح عبد الله عن أن الفنان عمرو يوسف هو من علمه كيفية التعامل مع موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "عبد الله" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "الحلوين قوى عمرو يوسف هوه اللى عملى الفيس بوك من 13 سنة تقريبا وعلمنى إزاى أتعامل معاه وشوية ونسيته وبعد يناير رجعتله وفى ديله جاء تويتر ثم الإنستا".

وتابع قائلا: "ودلوقتي بفكر هو عموره أفادنى ولا أذانى؟.. خدمنى ولا ضرنى؟"، ورد المخرج عمرو عرفة، مازحا "حصل لنا الضرر".
صلاح عبد الله عن عمرو يوسف: "هو اللي علمني الفيس"
صلاح عبد الله عن عمرو يوسف: "هو اللي علمني الفيس"

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