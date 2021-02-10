ريال مدريد يخطط لضم صفقة كبرى في الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد ينوي التعاقد مع صفقة كبرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم يتعاقد ريال مدريد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي، بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت الفريق بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد قررت إبرام صفقة كبيرة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وأبرز المرشحين هي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

وتابعت الصحيفة، أن إدارة ريال مدريد تعتقد أنه من المستحيل التوقيع مع مبابي هذا الصيف، إذا قرر ليونيل ميسي الاستمرار مع برشلونة وعدم الانتقال لباريس.

وأشارت الصحيفة، أن إدارة ريال مدريد ستندفع نحو بيع واحد من كاسيميرو، أو رافائيل فاران، من أجل تسوية الحسابات المالية.