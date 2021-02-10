محافظ قنا : بدء اعمال الإستصلاح لمساحة 170 فدان بمدن قنا والوقف ونقادة

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صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا انه يجرى استصلاح مساحة ١٧٠ فدان بمدن قنا والوقف ونقادة جاء ذلك خلال تفقده لأعمال الإستصلاح التى تجرى لمساحة ٣٠ فدان بالظهير الصحراوى لمركز نقادة بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.







اوضح الداودى ان الـ ١٧٠ فدان التى يجرى استصلاحها منها ٧٠ فدان بمنطقة مشروعات الأمن الغذائى بالمعنا بمدينة قنا، و٧٠ فدان بقرية المراشدة بمدينة الوقف، و٣٠ فدان بالظهير الصحراوى بمركز نقاده مؤكدا انه يتابع بنفسه مشروعات الإستصلاح حيث قام بالأمس بمتابعة اعمال الإستصلاح بقرية المراشدة كما تفقد فى وقت سابق استصلاح الأراضى بمنطقة المشروعات.







ووجه الداودى بتكثيف المعدات العاملة بالمواقع للإنتهاء من اعمال الإستصلاح فى اسرع وقت ممكن ومن ثم زراعتها بالمحاصيل الموسمية والزراعات المستخدمة كعلف للمواشى مؤكدا ان ذلك يأتى فى اطار خطة التوسع فى استصلاح الأراضى الذى تسعى المحافظة الى تطبيقها لتنمية وتنويع الموارد.



