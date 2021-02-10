بعد ما نشرته الفجر عن تضرر متحف شرم الشيخ بسبب السيول.. الوزارة ترد (صور)

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:42 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
نشرت بوابة الفجر الإلكترونية عدد من الصور لحالة متحف شرم الشيخ الذي تضرر بسبب مياه الأمطار، حيث أوضح مصدر بالآثار عدد من أوجه هذا التضرر.

وقامت وزارة السياحة والآثار بإصدار بيانًا علميًا للرد على ما جاء بالتقرير الأول، وإيمانًا من الفجر بحق الرد ننشر البيان كما جاء وهو كالتالي.

"في ضوء ما تم تداوله من أنباء تزعم تأثر متحف شرم الشيخ بمياه السيول وإتلاف وكسر بعض مقتنياته، أكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار أن متحف شرم الشيخ ومقتنياته في أمان وفي حالة جيدة من الحفظ ولم يتأثر المتحف أو أية من مقتنياته من جراء السيول.

وأوضح أن إختيار القطع الأثرية في أي متحف ومنهم متحف شرم الشيخ تتم وفقا لسيناريو عرض معد مسبقا من خلال لجنة عليا لسيناريو المتاحف تضم في عضويتها أساتذة من جميع التخصصات في علم الآثار والمتاحف والترميم، مشيرًا إلى أن عملية تغليف ونقل القطع الأثرية يقوم بها متخصصين من أبناء الوزارة وفقا للمعايير العلمية المتبعة دوليا بعد توثيق كل قطعة توثيقا كاملا وإعداد تقريرا مفصلا عن القطعة قبل عملية التغليف والنقل، مؤكدا على أنه لم تحدث أية أضرار لأية قطعة أثناء عملية النقل.

أما بالنسبة لتمثال الأسد الموجود بواجهة المتحف فهو بحالته التي كان عليها قبل نقله من حديقة المتحف المصري بالتحرير حيث كان مرمما ومعروضا بها.

وأشار إلى أن النجفة والتي ذكر أنها لغرفة الأميرة شويكار فهي في الحقيقة أحد مقتنيات الأميرة نجلاء خيري ابنة الأمير حسن حفيد الخديوي إسماعيل، وقد تم تسليم وتسجيل مقتنياتها مؤخرا ولم يحدث لها أية أضرار فهي في الأصل بها بعض الأجزاء المفقوده والناقصة منذ أن تم تسجيلها".
بعد ما نشرته الفجر عن تضرر متحف شرم الشيخ بسبب السيول.. الوزارة ترد (صور)
بعد ما نشرته الفجر عن تضرر متحف شرم الشيخ بسبب السيول.. الوزارة ترد (صور)
بعد ما نشرته الفجر عن تضرر متحف شرم الشيخ بسبب السيول.. الوزارة ترد (صور)
بعد ما نشرته الفجر عن تضرر متحف شرم الشيخ بسبب السيول.. الوزارة ترد (صور)
بعد ما نشرته الفجر عن تضرر متحف شرم الشيخ بسبب السيول.. الوزارة ترد (صور)
بعد ما نشرته الفجر عن تضرر متحف شرم الشيخ بسبب السيول.. الوزارة ترد (صور)
بعد ما نشرته الفجر عن تضرر متحف شرم الشيخ بسبب السيول.. الوزارة ترد (صور)
بعد ما نشرته الفجر عن تضرر متحف شرم الشيخ بسبب السيول.. الوزارة ترد (صور)
بعد ما نشرته الفجر عن تضرر متحف شرم الشيخ بسبب السيول.. الوزارة ترد (صور)
بعد ما نشرته الفجر عن تضرر متحف شرم الشيخ بسبب السيول.. الوزارة ترد (صور)

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