بنها تتعادل مع المرج بدورى القسم الثالث
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:38 م
محمد عوني
تعادل فريق نادى بنها مع فريق المرج على ملعب المرج بهدفين لكل فريق فى الجولة الرابعة عشر المجموعة السادسة بدورى القسم الثالث .
وخاض المرج المباراة بالتشكيل ضم : محمود عبد العزيز و احمد حسن وإبراهيم علاء وعمرو ابراهيم وهشام جمال وعبد اللطيف أحمد ومصطفى عبد الرحمن وزياد عصام وإسلام الليثى وخالد عصام ومحمد رضا .
وخاض بنها المباراة بالتشكيل ضم : محمد السعدنى ومجدى جدوع وعزت درباله وأكرم صبحى ومحمد شوقى وإسلام فرج ومحمد مصطفى ارنوب وسامبو ووليام وأيمن رشاد .
وخاض المرج المباراة بالتشكيل ضم : محمود عبد العزيز و احمد حسن وإبراهيم علاء وعمرو ابراهيم وهشام جمال وعبد اللطيف أحمد ومصطفى عبد الرحمن وزياد عصام وإسلام الليثى وخالد عصام ومحمد رضا .
أحرز أهداف بنها مجدى جدوع من ضربة جزاء فى الدقيقة ٣٠ من الشوط الأول وإسلام جودة فى الدقيقة ٢٥ من الشوط الثانى واحرز أهداف المرج اسلام الليثى فى الدقيقة ٤٥ من الشوط الأول ومصطفى تيفا فى الدقيقة ٢٠ من الشوط الثانى.
جدير بالذكر ان المباراة توقفت بعد احتساب ضربة الجزاء لبنها بسبب الاعتراضات من جمهور ولاعبى المرج على حكم اللقاء .
وادار اللقاء طاقم تحكيم من منطقة الدقهليه محمد خالد وعاونه محمود سامى وإبراهيم عبد الغنى
وادار اللقاء طاقم تحكيم من منطقة الدقهليه محمد خالد وعاونه محمود سامى وإبراهيم عبد الغنى
بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى بنها إلى ٢٤ نقطة وارتفع رصيد المرج الى النقطة رقم ١٥ .
ترتيب المجموعة السادسة
1- البلاستيك 27 نقطة
2- الغابه 25 نقطة
3- بنها 24 نقطة
4- اسكو 21 نقطة
5- مصر للتأمين 19 نقطة
6- العبور 19 نقطة
7- اتحاد الشرطة 18 نقطة
8- الشمس 18 نقطة
9- المرج 15 نقطة
10- ألماظة 14 نقطة
11- الأميرية 14 نقطة
12- شباب طوخ 12 نقاط
13- بهتيم 12 نقاط
14- قليوب 7 نقاط
15- ايروسبورت 6 نقاط
16- سراي القبه 3 نقاط
2- الغابه 25 نقطة
3- بنها 24 نقطة
4- اسكو 21 نقطة
5- مصر للتأمين 19 نقطة
6- العبور 19 نقطة
7- اتحاد الشرطة 18 نقطة
8- الشمس 18 نقطة
9- المرج 15 نقطة
10- ألماظة 14 نقطة
11- الأميرية 14 نقطة
12- شباب طوخ 12 نقاط
13- بهتيم 12 نقاط
14- قليوب 7 نقاط
15- ايروسبورت 6 نقاط
16- سراي القبه 3 نقاط