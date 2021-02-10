بنها تتعادل مع المرج بدورى القسم الثالث

وخاض بنها المباراة بالتشكيل ضم : محمد السعدنى ومجدى جدوع وعزت درباله وأكرم صبحى ومحمد شوقى وإسلام فرج ومحمد مصطفى ارنوب وسامبو ووليام وأيمن رشاد .



وخاض المرج المباراة بالتشكيل ضم : محمود عبد العزيز و احمد حسن وإبراهيم علاء وعمرو ابراهيم وهشام جمال وعبد اللطيف أحمد ومصطفى عبد الرحمن وزياد عصام وإسلام الليثى وخالد عصام ومحمد رضا .











وادار اللقاء طاقم تحكيم من منطقة الدقهليه محمد خالد وعاونه محمود سامى وإبراهيم عبد الغنى



بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى بنها إلى ٢٤ نقطة وارتفع رصيد المرج الى النقطة رقم ١٥ . وادار اللقاء طاقم تحكيم من منطقة الدقهليه محمد خالد وعاونه محمود سامى وإبراهيم عبد الغنى

ترتيب المجموعة السادسة

1- البلاستيك 27 نقطة

2- الغابه 25 نقطة

3- بنها 24 نقطة

4- اسكو 21 نقطة

5- مصر للتأمين 19 نقطة

6- العبور 19 نقطة

7- اتحاد الشرطة 18 نقطة

8- الشمس 18 نقطة

9- المرج 15 نقطة

10- ألماظة 14 نقطة

11- الأميرية 14 نقطة

12- شباب طوخ 12 نقاط

13- بهتيم 12 نقاط

14- قليوب 7 نقاط

15- ايروسبورت 6 نقاط

16- سراي القبه 3 نقاط







جدير بالذكر ان المباراة توقفت بعد احتساب ضربة الجزاء لبنها بسبب الاعتراضات من جمهور ولاعبى المرج على حكم اللقاء .

تعادل فريق نادى بنها مع فريق المرج على ملعب المرج بهدفين لكل فريق فى الجولة الرابعة عشر المجموعة السادسة بدورى القسم الثالث .أحرز أهداف بنها مجدى جدوع من ضربة جزاء فى الدقيقة ٣٠ من الشوط الأول وإسلام جودة فى الدقيقة ٢٥ من الشوط الثانى واحرز أهداف المرج اسلام الليثى فى الدقيقة ٤٥ من الشوط الأول ومصطفى تيفا فى الدقيقة ٢٠ من الشوط الثانى.