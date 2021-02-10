موسيماني يجهز مفاجأة.. تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بالميراس البرازيلي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم

يستعد النادي الأهلى لمباراة حاسمة أمام فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، يوم الخميس القادم، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية.

وكان النادي الأهلي قد تلقى هزيمة على يد بايرن ميونخ، بهدفين دون رد، عن طريق ليفاندوفيسكي، في نصف نهائي مونديال الأندية.

وسيقاتل الأحمر للفوز على بطل أمريكا الجنوبية، لمعادلة الإنجاز الذي حققه فى كأس العالم للأندية عام 2006 عندما حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وسيفتقد الأهلي لخدمات الثنائي محمود كهربا وحسين الشحات، في موقعة بالميراس، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منعهما من المشاركة في اللقاء، عقب اختراقهما الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفيما يلي التشكيل المتوقع الأهلى في مواجهة بالميراس:-

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمد هانى

خط الوسط: عمرو السولية، حمدى فتحى، محمد مجدى أفشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، والتر بواليا، صلاح محسن.

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