رحمة حسن تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

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شاركت رحمة حسن صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "حسن" في الصورة بماكياج جرئ، حيث تفاعل معها عدد كبير من متابعيها وانهالت التعليقات الواصفة جمالها الطبيعي الملحوظ.



وبدأت رحمة حسن العمل الفني بالظهور كموديل في أغنيتين للمطرب نديم نور، كما قدمت عدة إعلانات تجارية في تلك الفترة، وكان أول أعمالها السينمائية، فيلم "ألف مبروك" مع المخرج أحمد جلال والنجم أحمد حلمي عام 2009 الذي قدمت خلاله دورًا صغيرًا، لكن انطلاقتها الحقيقية جاءت مع فيلم "العالمي" مع الفنان يوسف الشريف في نفس العام، ثم فيلم "سمير وشهير وبهير" في عام 2010، ثم اتجهت بعدها للدراما التليفزيونية، فقدمت مسلسلات عدة منها "أزمة سكر، الداعية، موجة حارة".



