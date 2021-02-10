نائب محافظ أسوان تسلم شهادات المتحررين من الأمية بقرية فارس وتشهد توقيع بروتوكولات التعاون

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ تسليم شهادات المتحررين من الأمية بإجمالي 17 متحرر وذلك بقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو، بجانب حضور فعاليات توقيع بروتوكولات التعاون بين الهئية العامة لتعليم الكبار وجمعيات أحباب الزهراء بفارس، والجيل الصاعد بالشبيكة، ورؤية المستقبل بكرم الديب وذلك بمشاركة صفاء عفيفى مدير عام فرع الهيئة بأسوان تحت شعار " فارس بلا أمية " للقضاء على الأمية فى القرية والقرى المجاورة، كما تم تكريم إدارات محو الأمية على مستوى المحافظة حيث تم تحقيق المستهدف بنسبة ١٠٠%،


وفى كلمتها نقلت الدكتورة غادة أبو زيد تحيات محافظ أسوان للمشاركين بالفعالية، مقدمة الشكر لفريق عمل الهيئة العامة لتعليم الكبار لحرصهم المتواصل على الإهتمام بالأسرة المصرية ورعاية أبنائها ولتحقيق آمالهم فى غدٍ أفضل ومستقبل مشرق وهو الذى يظهر جليًا فى توقيع العديد من برتوكولات التعاون بين الهيئة والمؤسسات الحكومية والتى تهدف للقضاء على الأمية بين أبناء المجتمع الأسوانى،


وأوضحت غادة أبو زيد بأنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية فإننا كتنفيذيين وشعبيين نتكاتف ونسعي جاهدين لإستثمار الإمكانيات مع تضافر الجهود لإستغلال الخبرات والموارد المتاحة للقضاء على أمية الفئة المستهدفة بالتخطيط والمتابعة الجيدة،


لافتا إلى أن ذلك يتوازى مع نشر ثقافة التعلم المستمر وتنمية القدرات الفنية والإدارية للقائمين على محو الأمية، بجانب التغلب على السلبيات والمعوقات لخلق المناخ الملائم الهادف لتحقيق الأهداف المرجوة على الوجه الأكمل، كما قدمت نائب المحافظ التهنئة للمتحررين من الأمية، وأيضًا القيادات العاملة فى مجال الأمية لهذا الجهد الملموس، وما يتمتعون به من أصرار لعبور المستحيل بروح وعزيمة الأبطال ليؤثر ذلك بشكل إيجابى على حياتهم الأسرية والمعيشية ومساعدة أبنائهم لتحقيق أعلى درجات التحصيل الدراسى، متمنيه المزيد من النجاحات للهيئة العامة لتعليم الكبار من أجل خدمة المجتمع المحلى بالشكل المطلوب.

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