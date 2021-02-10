شبورة كثيفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الخميس
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:12 م
أمنية فوزي
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس 11 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس الخميس نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الخميس ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس شديد البرودة على شمال الصعيد.
- طقس بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.
طقس الخميس نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الخميس ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس شديد البرودة على شمال الصعيد.
- طقس بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.