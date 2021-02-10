شبورة كثيفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الخميس

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس 11 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الخميس نهارًا:



- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.



- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.



- طقس مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الخميس ليلًا:



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس شديد البرودة على شمال الصعيد.

- طقس بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

