شبورة كثيفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الخميس

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس 11 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا:

- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس شديد البرودة على شمال الصعيد.
- طقس بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.
شبورة كثيفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الخميس
شبورة كثيفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الخميس

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