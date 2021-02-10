عزة مصطفى تجري جولة داخل أكبر مدينة رخام بالجلالة (فيديو)



وأكد أن حجم الإنجازات الذي تحققه مصانع مدينة الرخام يشجع الشباب على بذل مزيد من الجهود والتفاني في العمل.



قال المهندس ميسرة مدحت فؤاد، مدينة التخطيط الإنتاجي لمدنية كنور الرخام والجرانيت في منتجع الجلالة، إن المدينة مكونة من 14 مصنعا، من ضمنها 8 للرخام وأخرى للجرانيت والمنتجات الخرسانية.وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» ضمن حلقة خاصة من مدينة الجلالة على قناة صدى البلد أن حجم العمالة في المصنع الواحد يصل إلى 600 عامل ومهندس.وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع الواحد تصل إلى 10 آلاف متر يوميا، لافتا إلى أن مدينة الرخام بمدينة الجلالة تتميز بتصميمات جذابة.ولفت إلى أن المدينة تنتج رخام مصريا بأجود الأنواع، مشيرا إلى أن المصانع تتيح خيار تنفيذ تصميمات الرخام التي يرغبها العملاء.