مباحث قليوب تضبط محصل كهرباء مختلس ٢٠٠ ألف

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:23 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
ضبطت مباحث قسم شرطة قليوب برئاسة الرائد مصطفى دياب، محصل بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فرع مدينة قليوب، لاختلاسه قرابة 200 ألف جنيه قيمة ما جرى تحصيله من عملاء الشركة.

وكان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من مدير ايرادات بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فرع مدينة قليوب،مفاده وجود تلاعب وانحرافات مالية شابت أعمال "ر.م" محصل بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بقليوب، تتمثل فى تحصيله قيمة استهلاك بعض عملاء الشركة بموجب فواتير شهرية صادرة عن الشركة والاستيلاء عليها لنفسه.

جرى تشكيل فريق بحث، بقيادة اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "ر. م"، 44 عاما، "محصل كهرباء"، قام باختلاس مبلغ 200.000جنيه، قيمة ما جرى تحصيله من عملاء الشركة، وعدم توريد المبلغ لخزينة الشركة، مما يعد إضرارا بأموال الشركة.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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