كهرباء الإسماعيلية يتعادل مع الشهداء بهدف لمثله

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تعادل الفريق الأول للكرة بنادي كهرباء الإسماعيلية مع نظيره فريق منشية الشهداء 1/1 ، في اللقاء الذي جمع بينهما في ختام لقاءات الجولة العاشرة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث .





شهدت المباراة تنافس بين الفريقين ، و إحراز كل منهما هدف وحيد ، وبتلك النتيجة إرتفع رصيد الكهرباء للنقطة 20 ويظل وصيفا .



أما الشهداء فيحتل المركز الثامن برصيد 16 نقطة ، فيما يعتلي القمة فريق بورفؤاد برصيد 21 نقطة .



ويأتي ترتيب المجموعة كالأتي :



1 - بورفؤاد 21 نقطة

2- كهرباء الإسماعيلية 20 نقطة

3 -رأس البر 19 نقطة

4- دمياط 18 نقطة

5- أبو شحاتة 18 نقطة

6- النوبة 17 نقطة

7 - الرباط و الأنوار 17 نقطة

8- الشهداء 16 نقطة

9 - القنطرة غرب 12 نقطة

10- ميت الخولي 9 نقاط

11- المطرية 6 نقاط

12 - أبو صوير 5 نقاط

13- غزل دمياط 4 نقاط

14- سماد السويس 4 نقاط

15 - غزل السويس 4 نقطة

