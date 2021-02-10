كهرباء الإسماعيلية يتعادل مع الشهداء بهدف لمثله
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:23 م
ايمان الجعيدي
تعادل الفريق الأول للكرة بنادي كهرباء الإسماعيلية مع نظيره فريق منشية الشهداء 1/1 ، في اللقاء الذي جمع بينهما في ختام لقاءات الجولة العاشرة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث .
شهدت المباراة تنافس بين الفريقين ، و إحراز كل منهما هدف وحيد ، وبتلك النتيجة إرتفع رصيد الكهرباء للنقطة 20 ويظل وصيفا .
أما الشهداء فيحتل المركز الثامن برصيد 16 نقطة ، فيما يعتلي القمة فريق بورفؤاد برصيد 21 نقطة .
ويأتي ترتيب المجموعة كالأتي :
1 - بورفؤاد 21 نقطة
2- كهرباء الإسماعيلية 20 نقطة
3 -رأس البر 19 نقطة
4- دمياط 18 نقطة
5- أبو شحاتة 18 نقطة
6- النوبة 17 نقطة
7 - الرباط و الأنوار 17 نقطة
8- الشهداء 16 نقطة
9 - القنطرة غرب 12 نقطة
10- ميت الخولي 9 نقاط
11- المطرية 6 نقاط
12 - أبو صوير 5 نقاط
13- غزل دمياط 4 نقاط
14- سماد السويس 4 نقاط
15 - غزل السويس 4 نقطة
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