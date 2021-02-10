عاجل.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لوائل الابراشي ومنع خروجه من المستشفى

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ظهرت النتيجة الثالثة لمسحة الإعلامي وائل الابراشي، وظهرت سلبية المسحة وبالرغم من ذلك تم تأجيل خروجه من مستشفى زايد التخصصي، للمرة الثالثة على التوالي.





وتم وضعه تحت الملاحظة والمتابعة، ولكن حالته شهدت تحسنًا كبيرًا، حيث قد تأثرت سلبًا بسبب إصابته بفيروس كورونا، لكنها بدأت تستعيد عافيتها مجددًا خلال الفترة الأخيرة.



ومن المتوقع أنه فور خروجه من المستشفي سيعود مجددا للشاشة ولبرنامجه حيث ينتظره العديد من محبيه.