نداء إلى تركيا.. مجلس الأمن يطالب بسحب المرتزقة من ليبيا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

مجددا شدد مجلس الأمن الدولي على سحب المرتزقة من ليبيا، وفي إعلان تبنّاه بالإجماع أبدى المجلس دعمه للسلطة الجديدة، مرحّبا بما وصفه بالإنجاز على صعيد المسار السياسي الليبي.

 

دعا الإعلان السلطة التنفيذية الانتقالية للإسراع في تشكيل حكومة جديدة وجامعة، بالإضافة إلى إطلاق مصالحة وطنية شاملة، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

شدّد مجلس الأمن على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، والمضيّ قدماً في انسحاب كلّ القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، في إشارة واضحة لما تفعله تركيا بنقلها المستمر للمرتزقة، ودعمها الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، واستمرارها في بناء القواعد العسكرية.

 

ودخلت ليبيا مرحلة انتقالية جديدة بانتخاب سلطة تنفيذية مؤقّتة يتعيّن عليها تشكيل حكومة، والعمل على إعادة توحيد المؤسسات، والتحضير للانتخابات لإنهاء عقد من الفوضى.

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