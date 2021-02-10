سبب غياب بواتينج عن مواجهة البايرن وتيجرز بنهائى مونديال الأندية

أعلن هانزفليك المدير الفنى لفريق بايرن ميونيخ عن رحيل مدافع فريقه الدولى جيروم بواتينج بشكل عاجل عائدا لألمانيا بعد مثتل صديقته.

وعثرت الشرطة الألمانية على جثة عارضة الأزياء كاسيا لينهارت صديقة قلب دفاع بايرن ميونيخ بواتينج.

يأتى هذا الحادث الأليم عقب إنفصال اللاعب عن صديقته قبل إنطلاقة بطولة العالم للأندية.

وشارك بواتينج فى تأهل فريقه للدور النهائى بالفوز على الأهلى بهدفين نظيفين فى نصف نهائى البطولة وسيغيب عن المشاركة النهائية المقرر أن تقام غدا فى الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة أمام تيجريز المكسيكى.

عثرت الشرطة الألمانية على جثة عارضة الأزياء كاسيا لينهاردت صديقة بواتينج لاعب بايرن موينخ الألماني بعد أسبوع من انفصالهما.