سبب غياب بواتينج عن مواجهة البايرن وتيجرز بنهائى مونديال الأندية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب

 

أعلن هانزفليك المدير الفنى لفريق بايرن ميونيخ عن رحيل مدافع فريقه الدولى جيروم بواتينج بشكل عاجل عائدا لألمانيا بعد مثتل صديقته.

 

وعثرت الشرطة الألمانية على جثة عارضة الأزياء كاسيا لينهارت صديقة قلب دفاع بايرن ميونيخ بواتينج.

 

يأتى هذا الحادث الأليم عقب إنفصال اللاعب عن صديقته قبل إنطلاقة بطولة العالم للأندية.

 

وشارك بواتينج فى تأهل فريقه للدور النهائى بالفوز على الأهلى بهدفين نظيفين فى نصف نهائى البطولة وسيغيب عن المشاركة النهائية المقرر أن تقام غدا فى الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة أمام تيجريز المكسيكى.

 

عثرت الشرطة الألمانية  على جثة عارضة الأزياء كاسيا لينهاردت صديقة بواتينج لاعب بايرن موينخ الألماني بعد أسبوع من انفصالهما.

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس فى كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

منذ 42 دقيقة

ليفربول يخطط لبيع صلاح من أجل إنقاذ الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ حوالي 21 ساعة

خاص- الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يشرح لـ"فيفا" موقف الشحات وكهربا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موسيماني يثير القلق في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مؤشر جديد لاقتراب رحيل محمد صلاح عن ليفربول

منذ ساعة و 14 دقيقة

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ حوالي 21 ساعة

بكلمات قوية.. ميدو ينتقد أبو تريكة بعد إيقاف الشحات وكهربا

منذ حوالي 16 ساعة

بكلمات قوية.. مدرب بالميراس يتحدث عن مواجهة الأهلي في مونديال الأندية

منذ ساعة و 13 دقيقة

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 10 ساعات

صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضم الساحر

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:27 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

موسيماني يثير القلق في الأهلي

06:59 ص

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

05:00 ص

بكلمات قوية.. مدرب بالميراس يتحدث عن مواجهة الأهلي في مونديال الأندية

04:58 م

موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس فى كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

05:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قبل الشمول المالى عالم شهادات.. شهادات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: برلمان.. أم ساحة محكمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 28.. « التوأم» عندما اعتذر المخرج والمنتج والمرشحات للبطولة عن المسلسل