موسيماني يُحدد بدلاء كهربا والشحات ضد بالميراس في مونديال الأندية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الثنائي اللذين من المقرر أن يعوضا غياب حسين الشحات، ومحمود كهربا، عن لقاء بالميراس، في كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره بالميراس البرازيلي، مساء غدًا الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

وكان الفيفا قد أخطر الأهلي بإيقاف الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات، لعدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعدما قاما بمصافحة محمد أبوتريكة نجم النادي السابق، والذي كان يتواجد في المدرجات لمؤازرة المارد الأحمر أمام بايرن ميونيخ.

ومن المقرر أن يلعب والتر بواليا في مركز المهاجم بدلًا من محمود كهربا الذي لعب في مركزه خلال لقاء بايرن ميونيخ، بينما يحل صلاح محسن، في الجانب الأيسر، على أن يلعب طاهر محمد طاهر، في مركز حسين الشحات.

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