مقتل 22 من عناصر طالبان خلال عملية عسكرية للقوات الأفغانية





أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 22 من عناصر حركة طالبان، خلال عملية أمنية في إقليم غازني.





وأشارت وزارة الدفاع، في بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الأربعاء، إلى أن القوات الخاصة نفذت عملية عسكرية استهدفت مركزا لصنع السترات الانتحارية، كما دمرت موقعا تواجد به عناصر أجانب تابعين لطالبان.





وأوضح البيان، أن من بين القتلى عناصر عربية وباكستانية وطاجيكية.





وقالت وزارة الدفاع، إن ثلاثة من أعضاء طالبان، من بينهم مسؤول العمليات الانتحارية، اعتقلوا في العملية الخاصة التي نفذتها القوات الخاصة الأفغانية.