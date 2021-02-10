موسيماني يستقر على بدائل الشحات وكهربا أمام بالميراس

أكد الإعلامي، أحمد شوبير، أن موسيماني مدرب الأهلي، استقر على الدفع بوالتر بواليا ومحمد شريف، أمام بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لمونديال الأندية، غدا الخميس.

وكان لاعبا المارد الأحمر، حسين الشحات ومحمود كهربا، قد تعرضا للإيقاف عن خوض المباراة من قبل الفيفا، بسبب مخالفتهما للإجراءات المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا.

وتابع شوبير، عبر إذاعة "أون سبورت": "حسين الشحات ومحمود كهربا تم عزلهما في غرفتيهما، والاتحاد الدولي يتمسك بهذه العقوبة، من أجل فرض الالتزام على الجميع".





ويتقي الأهلي مع بالميراس غدا الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.