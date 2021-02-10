البورصة الأمريكية تستأنف الصعود للمستويات القياسية خلال التعاملات

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
استأنفت البورصة الأمريكية الصعود إلى المستويات القياسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد نتائج أعمال وبيانات اقتصادية.

وتواصل الشركات الأمريكية الإفصاح عن نتائج أعمالها حيث أعلنت "تويتر" ارتفاع الأرباح والإيرادات خلال الربع الرابع من 2020، مع زيادة حوالي 27 بالمائة لعدد المستخدمين.

كما تجاوزت أرباح وإيرادات "جنرال موتورز" توقعات المحللين، لكنها حذرت من تراجع الأرباح السنوية في 2021 بنحو ملياري دولار.

ولا تزال احتمالية إقرار حزمة التحفيز المقترحة من الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار محط اهتمام المستثمرين.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بنحو 0.3 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة إلى 31491.7 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 3927.2 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنفس النسبة إلى مستوى 14071.3 نقطة.

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