القبض على إدوارد والسبب!

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للقبض علي مجدي 'ادوارد' وذلك بسبب قتله ل"لؤلؤ" والذي تجسد دورها مي عمر.





مسلسل "لؤلؤ" يشارك به عدد من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.





اوحتفلت شركة "سينرجي" بتصدر مسلسل "لؤلؤ" لمي عمر، قائمة الأعلى مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والعمل إخراج محمد عبد السلام، وتأليف محمد مهران.











