القبض على إدوارد والسبب!

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للقبض علي مجدي 'ادوارد' وذلك بسبب قتله ل"لؤلؤ" والذي تجسد دورها مي عمر.

مسلسل "لؤلؤ" يشارك به عدد من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

اوحتفلت شركة "سينرجي" بتصدر مسلسل "لؤلؤ" لمي عمر، قائمة الأعلى مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والعمل إخراج محمد عبد السلام، وتأليف محمد مهران.



وكانت آخر أعمال مي عمر مسلسل "الفتوة"، والذي شاركت به في الموسم الرمضاني الماضي 2020، مع كلا من ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكري، عهدي صادق.

أخبار تهمك

ريال مدريد يخطط لضم صفقة كبرى في الصيف المقبل

منذ نصف ساعة

موسيماني يجهز مفاجأة.. تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بالميراس البرازيلي

منذ أقل من ساعة

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ حوالي 22 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُحدد بدلاء كهربا والشحات ضد بالميراس في مونديال الأندية

منذ ساعة و 25 دقيقة

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 11 ساعة

مؤشر جديد لاقتراب رحيل محمد صلاح عن ليفربول

منذ ساعتين و 30 دقيقة

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يستقر على بدائل الشحات وكهربا أمام بالميراس

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لوائل الابراشي ومنع خروجه من المستشفى

منذ ساعة

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ حوالي 23 ساعة

بكلمات قوية.. مدرب بالميراس يتحدث عن مواجهة الأهلي في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس فى كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

منذ أقل من ساعتين

خاص- الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يثير القلق في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

سبب غياب بواتينج عن مواجهة البايرن وتيجرز بنهائى مونديال الأندية

منذ ساعة و 24 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:26 م

عاجل.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لوائل الابراشي ومنع خروجه من المستشفى

موسيماني يثير القلق في الأهلي

06:59 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:27 م

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

05:00 ص

موسيماني يُحدد بدلاء كهربا والشحات ضد بالميراس في مونديال الأندية

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قبل الشمول المالى عالم شهادات.. شهادات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: برلمان.. أم ساحة محكمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 28.. « التوأم» عندما اعتذر المخرج والمنتج والمرشحات للبطولة عن المسلسل