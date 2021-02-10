مفاجأة.. تعرف على قاتل "لؤلؤ " قبل عرض الحلقة على "On tv"

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
يارا أحمد


ظهرت أحداث الحلقة الرابعة والثلاثون من مسلسل "لؤلؤ" أن مجدي "ادوارد" هو القاتل الحقيقي ل"لؤلؤ" والتي تجسد شخصيتها مي عمر حيث تم عرض الحلقة علي mbc4 وينتظر الجمهور عرضها علي قناة "On tv".


مسلسل "لؤلؤ" يشارك به عدد من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

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