7 قرارات جديدة من رئيس الوزارء.. تعرف عليهم

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عدة قرارت جديدة خلال الاجتماع الحكومي.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات رئيس الوزراء:



اعتماد حافز للسيارات الملاكي بنسبة 10%



أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن الموافقة على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكي السيارات، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي؛ حيث تمت الموافقة على اعتماد حافز للسيارات الملاكي بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة، وبحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% للتاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص بنسبة 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.



تعديل الاحكام الخاصة بالقطن:



وافق رئيس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973، في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، والذي يأتي في إطار تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على كافة مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل.



مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة:



قرر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص باتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة، في ظل تفشي فيروس "كورونا"، وذلك بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، والمُوقع بتاريخ 29 ديسمبر 2020.



مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة:



أصدر رئيس مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية"، والمُوقعة في القاهرة بتاريخي 23 و24 ديسمبر 2020.



تخصيص اراضي لمحافظة سيناء:

فيما أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني، وتتمثل هذه المساحات في 500،91 فدان ناحية منطقة جعل ( أم الرويسات) بمركز بئر العبد، ومساحة 498،93 فدان تقريبا، ناحية منطقة وادي حريضين بمنطقة السر والقوارير بمركز الحسنة، ومساحة 500،46 فدان تقريبا ناحية منطقة أبو عويقلية بمنطقة السر والقوارير بمركز الحسنة.



تخصيص أراضي لمحافظة الوادي الجديد:



كمًا أصدر رئيس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة 10321،94 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الوادي الجديد ( يُستزرع منها مساحة 6000 فدان لها مقنن مائي متاح)؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات زراعية وحيوانية.



تنظيم قانون الجامعات:



قرر الدكتور مصطفي مدبولي مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك في إطار العمل على تطوير منظومة التعليم الطبي، حيث نص التعديلات على أن تمنح مجالس الجامعات، بناء على طلب مجلس كلية التمريض التابعة لها، درجات علمية ومهنية ودبلومات تتمثل في درجة البكالوريوس في علوم التمريض، وكذا دبلوم الدراسات العليا في علوم التمريض، والدبلوم المهني في التمريض، ودرجة الماجستير في علوم التمريض، ودرجة الماجستير المهني في التمريض، ودرجة دكتوراه الفلسفة في علوم التمريض (PHD)، ودرجة الدكتوراه المهنية في التمريض (DNP)، وذلك على أن تكون هذه الدرجات في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية لكل درجة منها.



بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية ذهبية:



كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية ذهبية فئة الواحد جنيه، وفضية فئة الجنيهات الخمسة، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء جمعية المهندسين المصرية.

