شاهد.. لحظة تكريم "بيج رامي" من محافظ كفر الشيخ اليوم

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
عرضت فضائية "تن" مقطع فيديو يرصد لحظات تكريم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للبطل العالمي في رياضة كمال الأجسام، ممدوح السبيعي، الشهير بـ"بيج رامي"، وذلك خلال استقباله بديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء.

وقال "نور الدين" في تصريحات خلال التكريم أن ابن محافظة كفر الشيخ الفائز بلقب "مستر أولمبيا"، يعد نموذجًا طموحًا ومحترمًا ومحترفًا، مؤكدًا أنه رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، داعيًا الشباب بالاجتهاد والطموح لتحقيق أحلامهم.

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