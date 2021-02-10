حبس عاطل بأوسيم لاتجاره في مخدر الحشيش

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أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس عاطل، ٤أيام على ذمة التحقيق، لاتجاره في مخدر الحشيش.



باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة التحقيق مع عاطل لاتجاره في مخدر الحشيش بأوسيم.



وأفاد في اعترافاته أمام النيابة، أنه يروج لتجارة المخدرات لمكسبها السريع، وتكوين ثروة هائلة، ويقوم بتخزين المخدرات، بمسكنه، استعدادا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها.



وأضاف العاطل، أنه يتواصل مع عملائه بالمنطقة عن طريق الهاتف المحمول، ويقوم بتوصيل المخدرات لهم، حيث تم ضبطها بحوزته كمية من الحشيش



وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.



كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته كمية من الحشيش، وهاتف محمول، مبلغ مالى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.



