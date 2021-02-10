موعد مباراة بايرن ميونخ في نهائي كأس العالم للأندية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

يستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لمواجهة نظيره تيجريس المكسيكي مساء غدًا الخميس 11 فبراير ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وستلعب مباراة فريق بايرن ميونخ ضد نظيره تايجرز يوم الخميس المقبل في نهائي بطولة كأس العالم للأندية في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب المدينة التعليمية.

وستذاع مباراة فريق بايرن ميونخ ضد نظيره تايجرز يوم الخميس المقبل في بطولة كأس العالم للأندية على قناة "BEIN SPORTS HD" وقناة "الكأس الرياضية".

يذكر أن فريق بايرن ميونخ كان قد تأهل إلى الدور النهائي من بطولة كأس العالم للأندية على حساب الأهلي المصري عقب الفوز عليه أمس الإثنين في الدور نصف النهائي بهدفين مقابل لا شئ.

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