الأردن وتونس يبحثان التعاون في مجال الطاقة المتجددة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر
بحث أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة الأردنية المهندس محمد الطعاني خلال لقائه اليوم الأربعاء بمقر الهيئة، السفير التونسي بعمان خالد السهيلي آليات تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والشبكات الذكية والمدن الذكية وسيارات الكهرباء، بالإضافة إلى عضوية تونس في الهيئة.

واشاد السفير التونسي بمستوى علاقات التعاون الأردنية التونسية في مختلف المجالات، مؤكدا أن العلاقات تشهد مزيدا من التقدم.

ونوه بأهمية عضوية تونس في هيئة الطاقة ما يسهم في تبادل الخبرات بمجالات الطاقة المتجددة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة بين البلدين.

من جانبه، اشاد المهندس الطعاني بالتقدم التي تشهده تونس في مختلف المجالات، ولاسيما الطاقة المتجددة، مؤكدا اهمية الاستفادة المتبادلة من الخبرات العربية في الطاقة المتجددة واستغلال ذلك في تعزيز الاقتصاد العربي.
يشار إلى أن الهيئة التي تتخذ عمان مقرا لها، انشئت بدعم أردني، ويتولى رئاستها وزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربية المهندس عزيز رباح.

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