موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس فى كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

يلتقي النادي الأهلي نظيره نادي بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى العاصمة القطرية الدوحة يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت المفتوحة الحاصلة على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خسر فى نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة هدفين مقابل لاشئ بينما سقط نادي بالميراس أمام تيجيريس المكسيكي بنتيجة هدف مقابل لاشئ.

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