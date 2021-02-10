شركة سينرجي تحتفل بتصدر مسلسل "لؤلؤ" التريند

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:26 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
احتفلت شركة "سينرجي" بتصدر مسلسل "لؤلؤ" لمي عمر، قائمة الأعلى مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والعمل إخراج محمد عبد السلام، وتأليف محمد مهران.

حيث نشر الحساب الرسمي لشركة "سينرجي"، عبر موقع الصور والفديوهات القصيرة "انستجرام"، صورة لبوستر المسلسل، وكتب: "مسلسل لؤلؤ يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب".

ومسلسل "لؤلؤ" بطولة كلا من مي عمر، أحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ومحمد الشرنوبي، ونيرمين الفقي، وسلوى عثمان، وهيدي كرم، وملك أحمد زاهر، وآخرين.

وكانت آخر أعمال مي عمر مسلسل "الفتوة"، والذي شاركت به في الموسم الرمضاني الماضي 2020، مع كلا من ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكري، عهدي صادق.

شركة سينرجي تحتفل بتصدر مسلسل "لؤلؤ" التريند
شركة سينرجي تحتفل بتصدر مسلسل "لؤلؤ" التريند

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مي عمر لؤلؤ سينرجي

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