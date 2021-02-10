شاهد.. محافظ الإسماعيلية يحفز لاعبي الاسماعيلي في التدريبات: "سنصرف لكم حوافز مالية"

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عرضت فضائية "تن" مقطع فيديو يرصد قيام اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، على حضور تدريبات النادي الإسماعيلية صباح اليوم الأربعاء، من أجل تحفيز لاعبي الدراويش على استعادة مكانة الفريق في مسابقة الدوري العام قبل مواجهتهم المرتقبة غدًا الخميس مع الاتحاد السكندري.



وقال "بشارة" في تصريحات له من داخل ملعب التدريبات بالإسماعيلية إن النادي يمر بظروف صعبة ولكن هناك تكاتف من مجلس الإدارة واللجنة الفنية واللاعبين والجماهير لتحقيق النتائج المرجوة.



وأضاف أن الإسماعيلي فريق كبير ويتميز بنواحي فنية عالية وأداء متميز وعشاقه ليس فقط في الإسماعيلية ولكن في مصر كلها، مستطردًا "عايزين نرجع اللعب بتاع الإسماعيلي وان شاء الله يعود ويحقق نتائج جيدة بتكاتف الجميع هيعدينا من هذه المرحلة الصعبة، وتعهد بصرف حوافز مادية للاعبين".