رومانيا تسجل أكثر من 3 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
 
 سجلت رومانيا أكثر من 3 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر راديو "رومانيا الدولي"، اليوم الأربعاء- أن العدد الكلي لإصابات كورونا في البلاد تجاوز الـ752 ألف حالة، فيما وصل عدد حالات الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى 19 ألفًا و100 حالة، كما يرقد نحو 1000 مريض بـ(كوفيد-19) في وحدات العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

كانت رومانيا تسلمت أول 14 ألف جرعة من اللقاح المضاد للفيروس الذي طورته شركة "موديرنا" الأمريكية، بينما تلقى نحو 140 ألف شخص لقاح شركتي "فايزربيونتك" الأمريكية-الألمانية منذ بدء حملة التطعيمات بالبلاد في الـ27 من شهر ديسمبر الماضي.

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