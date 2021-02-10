حسن الرداد يستعيد ذكرياته مع والدته بهذه الطريقة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:23 م
بوابة الفجر
مي مرسي
استعاد الفنان حسن الرداد ذكرياته مع والدته من خلال مشاركته صورة جمعته بها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "الرداد"، قائلا: "بحبك يا أمي".

وتوفت والدة الفنان حسن الرداد منذ فترة قليلة وأعلن عن ذلك قائلا: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي طُرح في دور العرض السينمائي 18 أغسطس.

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