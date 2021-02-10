شهيرة عن حفيدها عمر: "أنا اللي وقفت في ضهره رغم إحباط والديه"

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:23 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

قالت الفنانة شهيرة، إنها تدعم حفيدها عمر رياض في التمثيل، مضيفة أنها اكتشفت موهبته وحبه للتمثيل من وهو طفل.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انبوكس"، المذاع على قناة "صدى البلد 2": "مكنتش متخيلة إنه هياخد موضوع التمثيل بالجدية ديه، وإنه واخد الموضوع بجد".

وأضافت "أنه عندما أصبح عمر في سن يستطيع أن يتخذ فيها قرارات قام بالفعل بالتطوير من مهاراته ودخول تجربة فنية ليدخل هذا الوسط مثله مثل عائلته الفنية البحتة، فبدوره فجده من أمه هو الراحل محمود ياسين وجدته الفنانة شهيرة، وأمه رانيا محمود ياسين وأبوه الفنان محمد رياض، فهي جينات، مردفة: "هو محاط بالفن في دمه".

وأضافت أنه "غصب عنه هيطلع بيحب الفن، لأنه اتربى عليه وكبر في وسط فني فهو مش ظلم ليه".

وتابعت: "أنا اللي بشجعه وواقفة في ضهره، لما باباه ومامته حاولوا يحبطوه، برغم صعوبة المهنة أنا بشجعه"، مؤكدة: "أنا بحبه زيادة ونفسي يحقق اللي نفسه فيه ويوصل للهدف اللي حاسس نفسه فيه، وملوش علاقة إن عليته كلها فنانين".

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