سكرتير عام كفر الشيخ يناقش أعمال ترميم مسجد "أبو غنام" الأثرى

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي

عقد اللواء أشرف موافى، السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ،اجتماعا لبحث ومناقشة أعمال ترميم مسجد أبو غنام الأثرى ببيلا، وذلك بحضور أحمد اسماعيل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الاوقاف، والمهندس احمد منصور، وكيل وزارة الاسكان والمرافق، والمهندسة فاطمة الشوادفى، مدير عام ادارة التخطيط العمراني، والدكتوره صفاء العبد، مدير ادارة السياحة، والمهندسة ولاء المزين، مدير ادارة التنسيق الحضارى، والمهندسة مريانا شوقى، مدير الادارة الهندسية بمركز ومدينة بيلا.

قال اللواء أشرف موافى، السكرتير العام، انه تم بحث ترميم المسجد الأثرى والمعرض للإنهيار فى استجابة فورية لأهالي بيلا وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف، مؤكدًا على أهمية المنشآت الأثرية وضرورة صيانتها الدورية.

كما كلف السكرتير العام للمحافظة، مديرية أوقاف كفرالشيخ بسرعة توفير الاعتماد من وزارة الاوقاف، كما كلف منطقة الآثار الاسلامية بكفرالشيخ بإخطار وموافاة المحافظة قبل البدء فى التنفيذ حتى يتسنى إخطار لجنة حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لتقوم بدورها فى الاشراف الفنى المتخصص لأعمال الترميم.

أخبار تهمك

ليفربول يخطط لبيع صلاح من أجل إنقاذ الموسم

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس فى كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

منذ أقل من نصف ساعة

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

منذ حوالي 13 ساعة

خاص- الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مؤشر جديد لاقتراب رحيل محمد صلاح عن ليفربول

منذ ساعة

بكلمات قوية.. مدرب بالميراس يتحدث عن مواجهة الأهلي في مونديال الأندية

منذ ساعة

بكلمات قوية.. ميدو ينتقد أبو تريكة بعد إيقاف الشحات وكهربا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ يومين

صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضم الساحر

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يثير القلق في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ حوالي 21 ساعة

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ حوالي 21 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي يشرح لـ"فيفا" موقف الشحات وكهربا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:27 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

موسيماني يثير القلق في الأهلي

06:59 ص

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

05:00 ص

بكلمات قوية.. مدرب بالميراس يتحدث عن مواجهة الأهلي في مونديال الأندية

04:58 م

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قبل الشمول المالى عالم شهادات.. شهادات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: برلمان.. أم ساحة محكمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 28.. « التوأم» عندما اعتذر المخرج والمنتج والمرشحات للبطولة عن المسلسل