سكرتير عام كفر الشيخ يناقش أعمال ترميم مسجد "أبو غنام" الأثرى

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عقد اللواء أشرف موافى، السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ،اجتماعا لبحث ومناقشة أعمال ترميم مسجد أبو غنام الأثرى ببيلا، وذلك بحضور أحمد اسماعيل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الاوقاف، والمهندس احمد منصور، وكيل وزارة الاسكان والمرافق، والمهندسة فاطمة الشوادفى، مدير عام ادارة التخطيط العمراني، والدكتوره صفاء العبد، مدير ادارة السياحة، والمهندسة ولاء المزين، مدير ادارة التنسيق الحضارى، والمهندسة مريانا شوقى، مدير الادارة الهندسية بمركز ومدينة بيلا.



قال اللواء أشرف موافى، السكرتير العام، انه تم بحث ترميم المسجد الأثرى والمعرض للإنهيار فى استجابة فورية لأهالي بيلا وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف، مؤكدًا على أهمية المنشآت الأثرية وضرورة صيانتها الدورية.



كما كلف السكرتير العام للمحافظة، مديرية أوقاف كفرالشيخ بسرعة توفير الاعتماد من وزارة الاوقاف، كما كلف منطقة الآثار الاسلامية بكفرالشيخ بإخطار وموافاة المحافظة قبل البدء فى التنفيذ حتى يتسنى إخطار لجنة حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لتقوم بدورها فى الاشراف الفنى المتخصص لأعمال الترميم.