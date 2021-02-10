ليلى علوي تهنئ الإمارات لوصول مسبار الأمل للمريخ

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
مي مرسي
هنأت الفنانة ليلى علوي الإمارات عقب وصول مسبار الأمل للمريخ وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


وكتبت "علوي" قائله: "وصول مسبار الأمل إلى المريخ إنجاز فضائي عربي عظيم.. تحية للإمارات العربية المتحدة وألف مبروك لشعب الإمارات والشعوب العربية، حقيقي إنجاز عظيم يشرف كل عربي".

ونجح مسبار الأمل الإماراتى، منذ قليل، فى الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ والمعروف باسم الكوكب الأحمر، واستمرت مرحلة دخول منطقة الالتقاط حوالى 27 دقيقة، واحتفل بذلك عدد كبير من نجوم الفن حيث يعد ذلك إنجاز كبير للعرب بأكملهم.

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