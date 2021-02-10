الليلة.. وزير الخارجية اليمني ضيف عمرو عبد الحميد في "رأي عام" (فيديو)

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يحل الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، ضيفا على الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام"، وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.



ويتحدث وزير الخارجية اليمني، عن الدعم الإيراني لمليشيات الحوثي الإرهابية، ورسائل الإدارة الأمريكية الجديدة، وتراجعها عن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.



ويتطرق الدكتور أحمد عوض بن مبارك، للقضية الجنوبية في اليمن وعدالتها، وهل مازال هذا الهدف واقعي، بالإضافة إلى الحديث عن اليمن والعلاقات مع إسرائيل، ويجيب أيضا عن اتهامه بالأخونة. كما يتحدث عن العلاقات المصرية اليمنية.

