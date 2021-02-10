الليلة.. وزير الخارجية اليمني ضيف عمرو عبد الحميد في "رأي عام" (فيديو)

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
يحل الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، ضيفا على الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام"، وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويتحدث وزير الخارجية اليمني، عن الدعم الإيراني لمليشيات الحوثي الإرهابية، ورسائل الإدارة الأمريكية الجديدة، وتراجعها عن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.

ويتطرق الدكتور أحمد عوض بن مبارك، للقضية الجنوبية في اليمن وعدالتها، وهل مازال هذا الهدف واقعي، بالإضافة إلى الحديث عن اليمن والعلاقات مع إسرائيل، ويجيب أيضا عن اتهامه بالأخونة. كما يتحدث عن العلاقات المصرية اليمنية.

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ يومين

موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس فى كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

منذ أقل من نصف ساعة

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ حوالي 21 ساعة

صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضم الساحر

منذ حوالي 5 ساعات

مؤشر جديد لاقتراب رحيل محمد صلاح عن ليفربول

منذ ساعة

ليفربول يخطط لبيع صلاح من أجل إنقاذ الموسم

منذ ساعة و نصف

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يثير القلق في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بكلمات قوية.. ميدو ينتقد أبو تريكة بعد إيقاف الشحات وكهربا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يشرح لـ"فيفا" موقف الشحات وكهربا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

خاص- الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بكلمات قوية.. مدرب بالميراس يتحدث عن مواجهة الأهلي في مونديال الأندية

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:27 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

موسيماني يثير القلق في الأهلي

06:59 ص

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

05:00 ص

بكلمات قوية.. مدرب بالميراس يتحدث عن مواجهة الأهلي في مونديال الأندية

04:58 م

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قبل الشمول المالى عالم شهادات.. شهادات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: برلمان.. أم ساحة محكمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 28.. « التوأم» عندما اعتذر المخرج والمنتج والمرشحات للبطولة عن المسلسل