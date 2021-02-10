بكلمات قوية.. مدرب بالميراس يتحدث عن مواجهة الأهلي في مونديال الأندية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

تحدث أبيل فيريرا، المدير الفني لبالميراس البرازيلي عن مواجهة فريقه أمام الأهلي في مونديال الأندية.


وأكد مدرب الفريق البرازيلي، ان فريقه يهدف لتحقيق الفوز في مباراته المقبلة أمام النادي الأهلي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

 

وقال فيريرا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي :"نحن نرغب في تحقيق الفوز ولكن دائمًا ما يكون هناك منافس وصعوبات، وفي مثل هذه المباريات علينا أن نتقبل أن يكون المنافس أفضل".

 

وأضاف :"دائمًا ما تحاول أن تحقق الأفضل، وإن كنا سننافس على المركز الثالث فعلينا أن نفوز بالمركز الثالث وسنتقبل ذلك.. صحيح لم نكن نطمح في ذلك ولكن هذا هو المتاح وهو ما ننافس عليه".

 

وأكمل :"الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتمناه المدرب هو استمرار العمل الجيد الذي يقوم به الفريق، دائمًا ما نحاول التعامل مع الأمور الصعبة، الرياضة هو أن تحاول الحفاظ على مستواك وسط كل الظروف".

 

وكان بالميراس قد خسر مباراة نصف النهائي أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدف نظيف، فيما خسر الأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني بهدفين دون رد.

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