تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 0.3% خلال يناير





أظهرت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء عن مكتب إحصاء العمالة الأمريكي عن ضعف بيانات التضخم في الولايات المتحدة بنهاية يناير الماضي.





وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري إلى 0.3% خلال شهر يناير، هبوطا من مستويات 0.4% التي سجلها خلال ديسمبر الماضي، ولكن القراءة تطابقت مع توقعات الأسواق بانخفاض المؤشر إلى النسبة 0.3% فقط.





وعلى الجانب الاَخر، جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية أقل من المتوقع خلال يناير ليصل المؤشر إلى 0.0%، بينما كانت التوقعات تشير إلى نمو المؤشر بنسبة 0.2%. كما أنها أسوء من القراءة السابقة للمؤشر والتي شهدت نمو المؤشر بنحو 0.1% خلال ديسمبر الماضي.





وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 1.4% بنهاية يناير، بأقل من توقعات الأسواق بتسجيل المؤشر ارتفاع إلى 1.5% فقط خلال نفس الفترة.





وبيانات التضخم اسلبية من المرجح أن يكون لها تأثير سلبي على تحركات الدولار الأمريكي ، لأن ضعف التضخم قد يدفع الفيدرالي الأمريكي للإبقاء على الفائدة المنخفضة لفترة طويلة، وعدم البدء في رفع الفائدة تدريجيا خلال الفترة المقبلة، وبخاصة وأن الفيدرالي الأمريكي يستهدف ارتفاع التضخم إلى 2%.