مؤشر جديد لاقتراب رحيل محمد صلاح عن ليفربول

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

فجرت تقارير صحفية عالمية، مفاجأة جديدة، بعدما أشارت إلى أن محمد صلاح، نجم ليفربول، سيرحل عن الريدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ووفقًا لشبكة «Talk sport» فإن محمد صلاح قريب من مغادرة أنفيلد في الصيف المقبل، لعدة أمور منها شعوره بخيبة آمل لعدم حمله شارة قيادة الريدز في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام ميتلاند.

 

وأشارت إلى أن صلاح حريص على خوض تحدي جديد بعد تجربته الناجحة للغاية في انجلترا منذ انتقاله لليفربول في 2017، وارتباط اسم الفرعون بالانتقال لعملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.

 

وأوضحت «Talk sport» أن عملية بيع صلاح الذي يعد أحد أفضل اللاعبين في العالم في السنوات الأربع الماضية، من شأنها أن تؤمن أموالًا طائلة ليورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، يمكن أن يستخدمها في تعزيز صفوف الفريق بصفقات قوية الفترة المقبلة، مثل التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

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