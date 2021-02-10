ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 7 كيلو بانجو ببنها

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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على 3 عاطلين، أحدهم هارب من 13 قضية، بحوزتهم 7 كجم من مخدر البانجو ببنها، جرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، عدة بلاغات بوجود 3 عاطلين، يروجون المخدرات، على نطاق واسع بمنطقة الشموت التابعة لدائرة مركز بنها.



وتبين من تحريات المقدم أحمد عبدالمنعم، رئيس مباحث المركز، أن المتهمين يتخذون إحدى المناطق النائية بالشموت، دائرة المركز، وكرا لتوزيع المخدرات على عملائهم.



بعد تقنين الإجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة، تمكن معاوني مباحث مركز بنها، من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين وأحيلوا للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.