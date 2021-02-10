"العربي": مناقشات مجلس الأعمال المصري الكازاخستاني كشفت عن فرص واعدة للتعاون المشترك

قال المهنس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عقب انتهاء الجلسة الختامية لمجلس الاعمال المصري الكازاخستاني أن الجانب الكازاخي قد ابدي رغبة حقيقة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة في كافة المجالات , بدءا من تنمية التجارة البينية والاستثمارات المشتركة و انتهاءا بتنمية كافة أوجه السياحة الوافدة لمصر وإدخال برامج سياحية جديدة ترفع من عدد السائحين الكازاخستانيين الوافدين لمصر , كما طرح الجانب الكازاخي كافة المعوقات التي تواجه الشركات الكازاخية والتي على رأسها معوقات النقل الجوي وما يتيحه حل هذه المعوقات من طفرة كبيرة في حجم التبادل التجاري والسياحي بين البلدين, حتي يتسني لاتحاد الغرف المصرية نقلها للإدارات الحكومية المختصة و بحث تذليلها .





وأوضح العربي أن المباحثات المشتركة التى تمت على مدى اليومين الماضيين ، كشفت عن فرص واعدة وغير محدودة للتعاون المشترك.





كما توجه العربي بالشكر للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لكل ما بذلوه من دعم وتسهيلات لإتمام انعقاد مجلس الأعمال لما يشكله من أهمية تفتح مصر آفاقا جديدة للنمو خاصة في ظل القيود الصحية والاقتصادية العالمية الراهنة .





وأشار إلى أن اللقاءات الثنائية التي عقدت بين الشركات من الجانبين خلال الأيام الماضية كشفت عن فرصا واعدة في العديد من مجالات التعاون على رأسها التكامل في مجال الصناعات الكيماوية مجال النقل والسكك الحديدية و مجال التكامل في الانتاج ازراعي والثورة الحيوانية والسمكية وانشاء مناطق صناعية ولوجستية مشتركة على البحر الأحمر لتسهيل حركة الانتاج المشترك لمختلف دول العالم .