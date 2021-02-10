رئيس النيابة الإدارية يتابع التحقيقات في مخالفات البناء

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أصدر المستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، منشور رقم ٦ لعام ٢٠٢١ الذي أكد على سرعة موافاة رئاسة الهيئة ببيان تفصيلي لكافة القضايا المتعلقة بمخالفات البناء بأنواعها أو تلك المتعلقة بالتعدي على أملاك الدولة والتي مازالت قيد التحقيق منها، مع التأكيد على وجوب إحالة كافة مرتكبي تلك المخالفات -حال ثبوتها- إلى المحاكمة التأديبية.



جاء ذلك في ضوء ما تم رصده من انتشار ظاهرة مخالفات البناء، وما أثير مؤخرًا من أحداث أكدت ضرورة مواجهة تلك الظاهرة بإجراءات حازمة بهدف القضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ومن منطلق دور النيابة الإدارية في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها، واستهداف ضبط أداء المرافق العامة وتحقيق الردع العام والخاص.



صرح بذلك مدير إدارة الإعلام، والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.



